Tập tành thành streamer, con trai út của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng để lộ lịch sử tìm kiếm trên Youtube khiến nhiều người choáng váng

Con trai út nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng đã đã thành lập một kênh Youtube riêng và thường xuyên giao lưu cùng khán giả. Trong một video chia sẻ về quá trình trở thành một streamer mới đây, vị tỷ phú 9 tuổi này cho biết tất cả những công đoạn cắt ghép, chỉnh video đều do cậu tự làm, không biết thì sẽ tra trên Youtube. Bất ngờ, cậu cũng để lộ lịch sử tìm kiếm toàn bằng tiếng anh của mình. Có vẻ như đúng như lời Hằng Hữu từng khoe là mình giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tap-tanh-thanh-streamer-con-trai-ut-cua-ba-chu-dai-nam-nguyen-phuong-hang-de-lo-lich-su-tim-kiem-tren-youtube-khien-nhieu-nguoi-choang-vang-422665.html