Tài xế mặc sang lái ô tô vào đổ xăng rồi 'bùng' tiền, cái nhìn bất lực của nữ nhân viên cây xăng khi thấy biển số xe bị che khiến ai nấy xót xa

Lợi dụng lúc nhân viên đã đổ xăng xong, đang quay lại cây để cất vòi bơm, tài xế nhanh tay đóng cửa xe ô tô và điều khiển xe đi luôn, mặc kệ nữ nhân viên chạy theo hớt hải đòi tiền. Được biết, địa điểm xảy ra sự việc là tại cây xăng thuộc khu vực Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, TP Hà Nội.
Đời Sống 13:54 23/08/2021

Thư Trang (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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