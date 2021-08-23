Tài xế đột quỵ ngay trên vô lăng xe bus, hành động cuối cùng của anh cứu được hàng chục người

Một tài xế họ Vương người Trung Quốc (42 tuổi) trong lúc đang làm việc thì cảm thấy mệt mỏi. Người đàn ông đã cố gắng tấp xe vào lề rồi bấm nút mở cửa cho các hành khách đi xuống trước khi gục vào vô lăng bất tỉnh. Được biết, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng tài xế vẫn không qua khỏi. Hành động đầy trách nhiệm của tài xế Vương đã nhận được sự tuyên dương và ca ngợi hết lời của dư luận. Nhiều mạnh thường quân đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh.

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