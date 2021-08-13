Tài xế container phanh "nát lốp" cứu 2 thanh niên thoát chết trong gang tấc, coi lại khiến người xem phải "rùng mình"

Thấy hai thanh niên đi xe máy trượt ngã trước đầu xe, tài xế container đã lập tức bấm còi cảnh báo rồi đạp phanh để tránh tai nạn xảy ra. Sự nhanh trí của tài xế đã giúp 2 thanh niên may mắn thoát chết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-xe-container-phanh-nat-lop-cuu-2-thanh-nien-thoat-chet-trong-gang-tac-coi-lai-khien-nguoi-xem-phai-rung-minh-417732.html