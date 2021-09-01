Tài xế container HÙNG HỔ lao xuống đánh người đi xe máy, nhưng diễn biến trước đó vài giây gây bức xúc cộng đồng, vậy ai đúng ai sai?

Trong clip cho thấy tài xế container đã điều khiển xe đi ngược chiều, suýt nữa tông trúng một người chạy xe máy sang đường. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra ẩu đả. Dân mạng để lại nhiều bình luận cho rằng cả 2 bên đều có lỗi sai.
Đời Sống 15:25 01/09/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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