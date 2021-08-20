Tá hỏa phát hiện hơn 100 'Tôn Ngộ Không' đang 'tá túc' tại một ngôi chùa ở Bình Dương

Du khách khi đến chùa Châu Thới, Bình Dương đã quen thuộc với đàn khỉ hoang dã đeo bám xung quanh. Chúng khá thân thiện và thường xin đồ ăn từ du khách. Nhiều người cảm thấy chúng cũng rất ngoan và không làm phiền quá nhiều đến những người xung quanh nên khá là thích thú.
Đời Sống 12:30 20/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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