Suýt bị ô tô tông trúng, cô gái tung cú đá hạ gục nam tài xế thô lỗ ngay giữa phố, nhiều người chứng kiến vô cùng thích thú

Hình ảnh cho thấy nam thanh niên đang điều khiển xe ô tô với tốc độ cao lưu thông trên đường thì suýt tông trúng một cô gái đi bộ sang đường vừa nghe điện thoại. Ngay sau khi xuống xe, người đàn ông bất ngờ nổi nóng rồi dùng ta đẩy cô gái ra xa. Cô gái lập tức nhảy lên rồi tung cú đá trúng mặt đối phương.
Đời Sống 10:44 24/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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