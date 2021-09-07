Sư tử đực nổi điên truy sát đàn chó hoang trên đồng cỏ ở Châu Phi, liệu chó hoang có may mắn thoát chết trước nanh vuốt của 'chúa tể rừng xanh'?

Một con sư tử đực đã lao vào tấn công đàn chó hoang và hai con sư tử đực khác cũng tham gia vào trận tàn sát này ngay sau đó. Liệu đàn chó hoang có may mắn sống xót?.

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