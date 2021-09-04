Sự cố bất ngờ với buổi trình diễn thời trang dưới cơn mưa đá tại show diễn Dolce & Gabbana Alta Moda 2021 ở Venice

Đoạn video được quay lại tại show diễn Dolce & Gabbana Alta Moda 2021 ở Venice. Trong khi người mẫu đang catwalk trên sàn diễn ngoài trời, bất ngờ cơn mưa đá đổ xuống. Khán giả và các người mẫu đều phải cố gắng giữ yên vị trí để cho xong buổi trình diễn.

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