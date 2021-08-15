'Sởn tóc gáy' chàng trai bị đẩy ngã, kéo lê xềnh xệch dưới đất dù đang ở trong phòng một mình

Câu chuyện xảy ra ở một phòng tập thể dục ở Colombia. Một chàng trai bắt đầu nhận ra các đồ vật trong phòng tự di chuyện nên sợ hãi rời đi. Tuy nhiên, chưa ra được đến cửa thì anh bị một bàn tay vô hình nào đó đẩy ngã, rồi kéo lê dưới đất cả một đoạn đường.

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