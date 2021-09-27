Sốc: Gái xinh bán khỏa thân rơi từ tầng cao xuống trúng nóc xe ô tô, biết được nguyên nhân khiến ai nấy cũng đỏ mặt

Đoạn clip gây sốc được ghi lại tại thành phố Đài Bắc, Trung Quốc. Một cô gái khỏa thân phần dưới ngã từ trên cao xuống và rơi trúng một chiếc xe ô tô bên dưới. Lát sau, bạn trai của cô cũng xuất hiện trong tình trạng cởi trần. Có lẽ, khi đang "ấn ái", cặp đôi đã vô tình để xảy ra sự cố đáng tiếc này.
Đời Sống 10:14 27/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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