SỐC: Bàng hoàng giây phút tuyệt vọng cuối đời của nam thanh niên bị đẩy xuống sông tử vong, vì sao chết tức tưởi?

Một nam thanh niên được cho là ngoài 20 tuổi sau khi bị đánh đã bị đẩy luôn xuống sông và tử vong sau ngay đó. Người gây ra án mạng đã nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo Yahoo News Nhật Bản, một nhân chứng cho biết: "Cả hai bên cãi cọ rất to tiếng, có vẻ như đã say xỉn". Vụ việc xảy ra ở Nhật Bản vào tối 2/8, đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-bang-hoang-giay-phut-tuyet-vong-cuoi-doi-cua-nam-thanh-nien-bi-day-xuong-song-tu-vong-vi-sao-chet-tuc-tuoi-415633.html