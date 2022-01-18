Sinh vật quái lạ cấu tạo như thực vật nhưng có ý thức như động vật, với 720 giới tính và có thể 'nuốt chửng' mọi thứ trên đường di chuyển của nó

Blob được đặt theo tên của một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng được công chiếu vào năm 1958, với nội dung kể về một sinh vật ngoài hành tinh có khả năng nuốt chửng mọi thứ trên đường di chuyển của nó ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Pennsylvania, Mỹ.

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