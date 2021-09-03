Siêu xe vàng rực phóng đi với tốc độ 'bàn thờ' cùng nam thanh niên bị dán chặc bên ngoài khiến người xem lạnh gáy

Một chàng trai đã yêu cầu bạn bè của mình dán anh ấy vào bên ngoài chiếc siêu xe đắt đỏ trước khi phóng đi với tốc độ lên đến 112 dặm/ giờ trên đường cao tốc. Đoạn clip được ghi lại tại Nga và đã thu hút hơn 215.000 người theo dõi chỉ sau 1 ngày đăng tải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sieu-xe-vang-ruc-phong-di-voi-toc-do-ban-tho-cung-nam-thanh-nien-bi-dan-chac-ben-ngoai-khien-nguoi-xem-lanh-gay-422193.html