Siêu hot người phụ nữ đi từ quận 4 sang quận 1 không đeo khẩu trang tiếp tục đi đòi lại xe, tuyên bố với công an: 'Anh cứ việc kiện'

Trước đó, đoạn clip về một người phụ nữ lái xe máy chở theo con nhỏ từ quận 4 sang quận 1 nhưng không đội nón bảo hiểm, không mang khẩu trang còn có thái độ chống đối người thi hành công vụ gây xôn xao dư luận. Được biết, chị này đã bị tạm giữ xe theo quy định của pháp luật. Mới đây, một đoạn clip khác ghi lại cảnh chị đi đòi lại xe máy với thái độ không thể gay gắt hơn tiếp tục được MXH chia sẻ.
Đời Sống 08:00 11/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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