Say rượu lái xe đi ngườc chiều, tài xế Audi tông thẳng vào chiếc SUV và một chiếc ô tô khác, may mắn thoát kiếp gặp 'tử thần'

Tài xế say rượu điều khiển chiếc xe sang Audi chạy tốc độ cao lao sang đường ngược chiều, tông thẳng vào chiếc SUV đang đỗ rồi đâm tiếp vào một chiếc ô tô khác. May mắn là tài xế chiếc Audi chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn liên hoàn này xảy ra sáng ngày 1/1/2020 trên phố Las Vegas, Mỹ. Tuy nhiên, video ghi lại nội dung vụ việc mới được công bố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/say-ruou-lai-xe-di-nguoc-chieu-tai-xe-audi-tong-thang-vao-chiec-suv-va-mot-chiec-o-to-khac-may-man-thoat-kiep-gap-tu-than-418842.html