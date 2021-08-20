Say đắm trước nhan sắc xinh đẹp của cô gái hát tiếng Mông thu hút hàng ngàn lượt xem trên mạng xã hội

Mới đây, clip một cô gái trong bộ đồ của người dân tộc, hát ca khúc “Mười chín tháng tám” xuất hiện trên mạng xã hội đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô gái tên Giàng Thanh (SN 1990, dân tộc Mông), sinh ra và lớn lên tại vùng cao nguyên núi đá Hà Giang nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Tuyên Quang.
Đời Sống 18:36 20/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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