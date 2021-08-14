Say đắm trước nhan sắc quyến rũ của BÓNG HỒNG ‘hot’ nhất nhì làng bóng đá, tưởng XA LẠ nhưng thật ra vô cùng quen thuộc của xứ KIM CHI

Han Hye Jin, người đẹp 8x nổi tiếng với vai nữ chính trong phim "Truyền thuyết Jumong". Cô sinh ngày 27/10/1981 tại Hàn Quốc. Tuy lớn hơn chồng là Ki Sung-Yueng 8 tuổi nhưng lại là nàng WAG "hót" bậc nhất Hàn Quốc.

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