Sau 3 tháng mua chó Nhật về nuôi, nữ chủ nhân ĐIẾNG NGƯỜI khi thú cưng ‘HIỆN NGUYÊN HÌNH’, chạy cuống cuồng giúp đỡ

Cô Vương sống tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã chi số tiền hơn 4 triệu đồng để mua một chú chó Nhật… Thế nhưng sau 3 tháng, thú cưng ngày một lớn hơn và không hề biết sủa… và sự thật khiến nhiều người giật mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-3-thang-mua-cho-nhat-ve-nuoi-nu-chu-nhan-dieng-nguoi-khi-thu-cung-hien-nguyen-hinh-chay-cuong-cuong-giup-do-417566.html