Sang đường đổ rác không để ý cháu chạy theo phía sau, người bà suýt 'trả giá' bằng hai mạng sống

Sự việc được ghi lại tại thành phố Sơn Vĩ, Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 11/8 vừa qua, khi người bà sang đường không để ý cháu gái chạy theo phía sau và một chiếc ô tô lao vụt tới khiến mọi người "chết lặng". May mắn, 2 bà cháu đã thoát chết trong gang tấc.

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