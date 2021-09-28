Sân chơi trẻ em vắng lặng đến kinh ngạc vì sự xuất hiện của 2 nhân vật ‘bí ẩn’, càng thích thú hơn khi thấy mẹ dạy con chơi cầu trượt

Hình ảnh được giáo viên tiểu học ghi lại trong khu vui chơi gần trường ở North Carolina. Hai mẹ con nhà gấu đang đùa nghịch cầu trượt trong khu vui chơi ngoài trời trước sự sửng sốt của người chứng kiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/san-choi-tre-em-vang-lang-den-kinh-ngac-vi-su-xuat-hien-cua-2-nhan-vat-bi-an-cang-thich-thu-hon-khi-thay-me-day-con-choi-cau-truot-427270.html