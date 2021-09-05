Rụng rời tay chân trước khoảnh khắc bé trai tuột tay rơi từ tầng 22 dù bố mẹ ở nhà khiến nhiều người ám ảnh

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 28/8, tại một tòa nhà chung cư ở khu Dương Tế, quận Nhạc Dương, thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Một bé trai 5 tuổi đã rơi xuống từ tầng 22 của tòa nhà và tử vong. Vụ tai nạn khiến nhiều người ám ảnh.
Đời Sống 22:48 05/09/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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