Rùng mình trước cảnh tượng cửa hàng gas ở Sa Pa bốc cháy DỮ DỘI, tiếng nổ thất thanh khiến nhiều người hoảng sợ

Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng ngày 11/8 tại một cửa hàng bán ga, khí hóa lỏng ở nhà số 244 trên đường Thạch Sơn, tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Hình ảnh ghi lại cho thấy ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng, kèm theo là nhiều tiếng nổ lớn như bom.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-truoc-canh-tuong-cua-hang-gas-o-sa-pa-boc-chay-du-doi-tieng-no-that-thanh-khien-nhieu-nguoi-hoang-so-417407.html