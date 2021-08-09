Rùng mình khoảnh khắc va chạm giữa container và xe tải: Hiện trường đổ nát, một phương tiện bị mắc ở cống ven đường

Vụ tai nạn trên xảy ra trên tỉnh lộ 293, đoạn thuộc địa phận thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) vào khoảng 14h ngày 7/8. Cú đâm mạnh khiến vợ chồng tài xế xe tải tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Tại hiện trường, xe container bị nát phần đầu nằm chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc, chiếc xe tải bị mắc ở cống bên đường.

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