Rùng mình khoảnh khắc va chạm giữa container và xe tải: Hiện trường đổ nát, một phương tiện bị mắc ở cống ven đường

Vụ tai nạn trên xảy ra trên tỉnh lộ 293, đoạn thuộc địa phận thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) vào khoảng 14h ngày 7/8. Cú đâm mạnh khiến vợ chồng tài xế xe tải tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Tại hiện trường, xe container bị nát phần đầu nằm chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc, chiếc xe tải bị mắc ở cống bên đường.
Đời Sống 11:00 09/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu