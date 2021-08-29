Rùng mình khoảnh khắc 15 tòa nhà bị ĐÁNH SẬP cùng lúc như bị ĐỘNG ĐẤT và sự thật là khiến nhiều người bất ngờ

Hôm 27/8, 15 tòa nhà thi công dang dở ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 15 tòa nhà chưa hoàn thành này bị bỏ hoang trong 7 năm và các tầng hầm đều bị ngập trong nước mưa nên đã bị phá bỏ bằng cách cho nổ mìn tạo thành đám khói bụi khổng lồ.
Đời Sống 08:07 29/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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