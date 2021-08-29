Rùng mình khoảnh khắc 15 tòa nhà bị ĐÁNH SẬP cùng lúc như bị ĐỘNG ĐẤT và sự thật là khiến nhiều người bất ngờ

Hôm 27/8, 15 tòa nhà thi công dang dở ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 15 tòa nhà chưa hoàn thành này bị bỏ hoang trong 7 năm và các tầng hầm đều bị ngập trong nước mưa nên đã bị phá bỏ bằng cách cho nổ mìn tạo thành đám khói bụi khổng lồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-khoanh-khac-15-toa-nha-bi-danh-sap-cung-luc-nhu-bi-dong-dat-va-su-that-la-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-421022.html