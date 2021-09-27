Rùa cạn chết thảm thương khi bị lửng mật 'cắn nát' mai rùa và trở thành miếng mồi béo bở của kẻ đi săn

Không ngờ rằng, lửng mật bất chấp tất cả cắn nát mai rùa, cuối cùng con rùa tội nghiệp cũng không thoát khỏi số phận làm thức ăn cho lửng mật. Đây là một khung cảnh hiếm gặp trong giới động vật hoang dã mà một nhiếp ảnh gia đã ghi lại được.
Đời Sống 09:00 27/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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