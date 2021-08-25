Rủ chị họ lên mái nhà quay clip, Tiktoker trượt chân té nhưng khi quay lại thì chị họ đã biến mất và điều ám ảnh kinh hoàng...

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đưa tin về một vụ việc gây ám ảnh xảy ra tại quận Esenyurt, thành phố Istanbul nước này. Helen cầm điện thoại quay và hai chị em khá vui vẻ, thoải mái nhảy nhót trên mái nhà. Nhưng trong thoáng chốc, khi Helen vừa quay camera về phía mình thì đột ngột phát hiện chị họ Dogan đã biến mất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ru-chi-ho-len-mai-nha-quay-clip-tiktoker-truot-chan-te-nhung-khi-quay-lai-thi-chi-ho-da-bien-mat-va-dieu-am-anh-kinh-hoang-420371.html