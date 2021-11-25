Rợn người khi bước vào bộ tộc có tục lệ vẽ xương người và điều bí ẩn đằng sau những hình vẽ

Vào lễ hội Mount Hagen hàng năm ở bộ tộc Chimbu tại Papua New Guinea, người dân sẽ sơn lên cơ thể hai màu đen trắng giống như bộ xương và bắt đầu nhảy múa. Phong tục của bộ lạc này khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy không khỏi e sợ vì nó quá quái dị.

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