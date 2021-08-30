Rợn người gã vũ phu kéo lê, đánh đập bạn gái đến tử vong nhưng chưa bị bắt giữ vì lý do 'cạn lời'

Câu chuyện xảy vào tối 25/7 tại một tòa nhà ở quận Mapo (Seoul). Một người đàn ông đã đánh đập dã man, kéo lê cô bạn gái vào thang máy khiến cô này bị thương nặng và tử vong. Tuy nhiên, ngay khi vụ việc xảy ra, nghi phạm không bị bắt giữ vì "khả năng bỏ trốn thấp". Thậm chí, đến khi cô gái đã qua đời, người này vẫn ung dung tại ngoại bởi: "Rất khó để xác định đây có phải một vụ cố ý giết người không" khiến nhiều người nổi giận.
Đời Sống 10:31 30/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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