Rò rỉ clip quay lén nữ cai ngục và tù nhân thân mật trong trại giam

Đoạn clip được một nam tù nhân cố tình đặt camera ghi lại cảnh mình và nữ cai ngục thân mật trong trai giam ở nhà tù Scotland. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nữ cai ngục đã phải xin thôi việc vì chịu nhiều áp lực. Hiện, vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát. Nam tù nhân kia đã ra tù vào tháng 7 trước đó.

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