Rắn phi thân tấn công nam thanh niên trong quán Internet, khiến những người xung quanh hoảng loạn bỏ chạy

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên vừa chơi game trong quán đang đứng dậy và chuẩn bị mở cửa ra về. Khi cánh cửa vừa mở ra, một con rắn chuột chờ sẵn bên ngoài đã phi tới tấn công và cắn vào đùi nam thanh niên đen đủi này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ran-phi-than-tan-cong-nam-thanh-nien-trong-quan-internet-khien-nhung-nguoi-xung-quanh-hoang-loan-bo-chay-438316.html