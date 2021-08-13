Ra tận giữa biển câu cá giải trí, người đàn ông bất ngờ câu trúng 'CÁ CỤ' có kích thước khủng và nặng hơn 200 ký

Người đàn ông này là Sam Barrington một cần thủ chuyên nghiệp kiêm VĐV bóng bầu dục. Anh chàng cùng đồng đội ra giữa biển Florida, Mỹ để câu cá giải trí. Kết quả đã câu được 10 chú cá mú khổng lồ, có con còn nặng hơn 200kg.
Đời Sống 21:02 13/08/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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