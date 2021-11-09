Ra đồng phát hiện vũng nước duy nhất còn sót lại, nhóm người tát cạn nước và thu về đầy ấp những con cá 'khủng'

Khi chưa đưa tay vào bắt cá thì cả nhóm đã phát hiện một con cá nhảy lên khỏi mắt nước để lên bờ, đó là một con cá lóc khá to. Vũng nước nhỏ và cạn nên chỉ sau một lúc tát nước là cả nhóm đã bắt được rất nhiều cá với đủ kích cỡ.
Đời Sống 06:45 09/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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