Ra đóng cổng sắt, người phụ nữ bất ngờ gặp tai nạn kinh hoàng làm nhiều người ám ảnh

Một phụ nữ khi đang kéo cổng sắt thì bị chính cánh cửa này đổ sập xuống, đè lên cơ thể. Phải mất một lúc sau, người nhà mới phát hiện và chạy đến cứu nạn nhân. Hiện, chưa có thông tin nào về tình trạng sức khỏe của người phụ nữ nhưng sự việc sau khi chia sẻ đã gây ám ảnh người xem bởi những sự cố nguy hiểm luôn có thể xảy ra bất cứ khi nào xung quanh ta.

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