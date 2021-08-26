Quyết định sai lầm, cố CHUI qua gầm cầu thuyền trưởng đã khiến chiếc thuyền đánh cá của mình bị ‘BAY NÓC’, suýt gây nên tai nạn nghiêm trọng

Sự việc xảy ra vào ngày 22/8 ở cầu đường sắt Pamban (nối thị trấn Mandapam với đảo Pamban) ở Tamil Nadu Ấn Độ. Rất may không ai bị thương nhưng nóc chiếc thuyền đã vỡ vụn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyet-dinh-sai-lam-co-chui-qua-gam-cau-thuyen-truong-da-khien-chiec-thuyen-danh-ca-cua-minh-bi-bay-noc-suyt-gay-nen-tai-nan-nghiem-trong-420453.html