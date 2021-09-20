'Quái ngư' thời tiền sử nặng 3 tấn, hàm răng khổng lồ con thể ngoạm con mồi chưa tới nửa cái chớp mắt

Dunkleosteus được xem như loài cá đáng sợ nhất từng sống trên Trái Đất với trọng lượng nặng hơn một chiếc ô tô cỡ nhỏ và hàm răng khổng lồ có thể ngoạm mồi trong chưa tới nửa cái chớp mắt. Những con vật nhỏ bé mỗi khi thấy nó đều phải nhanh chóng bỏ chạy.
Đời Sống 06:00 20/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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