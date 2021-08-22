Qua chốt kiểm dịch, tài xế chần chừ không chịu mở cốp xe vì trót cất giấu điều mà tưởng chỉ có thể bắt gặp trong những bộ phim Hồng Kông

Một tài xế điều khiện chiếc ô tô Vios bạc mang BKS Tuyên Quang đã bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, khi được yêu cầu mở cốp xe, người này đã tỏ ra chần chừ. Hoá ra một người đàn ông khác đang nằm gọn trong cốp xe để mong thoát khỏi sự kiểm tra. Đoạn clip được ghi vào khoảng 18h40 ngày ngày , tại khu vực đường Hồ Chí Minh, xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-chot-kiem-dich-tai-xe-chan-chu-khong-chiu-mo-cop-xe-vi-trot-cat-giau-dieu-ma-tuong-chi-co-the-bat-gap-trong-nhung-bo-phim-hong-kong-419698.html