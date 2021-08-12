Phút giải lao 'đỏ mặt, sưng tai' của 2 chiến sĩ chốt kiểm dịch, biết được lý do càng khiến CĐM cười lăn cười bò

Phút giây ngẫu hứng trong giờ giải lao của 2 cán bộ khiến dân tình vô cùng thích thú. Mỗi chiến sĩ đều đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn cẩn thận, cầm chai nước và thi xem ai dựng đứng được chai khi tung lên cao. Nếu ai thua sẽ bị búng tai.
Đời Sống 12:16 12/08/2021

Thanh Thủy (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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