Phóng xe như bay, nam tài xế đi xe máy gây tai nạn KINH HOÀNG cho cô gái đi xe lead khiến nữ tài xế bị hất văng BẤT ĐỘNG

Nam tài xế điều khiển xe máy chạy với tốc độ rất cao đã tông ngang xe máy Lead do một phụ nữ điều khiển tại ngã tư. Đoạn clip được chia sẻ trên nhiều nhóm facebook về giao thông đã thu hút nhiều bình luận.
Đời Sống 16:30 29/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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