Phóng nhanh vượt ẩu, xe sang BMW NHẢY CHỒM lên 2 xe khác gây nên vụ KINH HOÀNG, nhiều người kinh hãi khi chứng kiến

Sự việc xảy ra vào ngày 8/8, tại Los Angeles, Mỹ. Hình ảnh ghi lại cho thấy, chiếc xe BMW series 5 cố tình chen vào giữa hai chiếc ô tô để vượt lên trước. Trong lúc vượt ẩu chiếc xe này đã đâm vào 2 xe 2 bên gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

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