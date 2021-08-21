Phòng ngủ thường xuyên bốc mùi hôi thối, hai vợ chồng vén tấm thảm dưới sàn lên thì phát hiện sự thật ghê người

Trong lúc sửa sang ngôi nhà đã được xây dựng từ thế kỷ thứ 16 của mình, hai vợ chồng phát hiện có một nắp cống dưới nền nhà, ngay tại phòng ngủ. Sau khi tìm hiểu, đó là đường ống dẫn chất thải cho cả ngồi nhà. Điều này cũng giải thích cho việc cặp đôi thường xuyên gửi thấy mùi hôi thối trong phòng. Theo như chia sẻ, lúc mới phát hiện nắp cống, mọi người để vô cùng sốc và sợ hãi vì không biết có gì bên dưới.

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