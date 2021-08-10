Phát hiện xác chết của 'thủy quái' khổng lồ giữa rừng Amazon khiến nhiều người sửng sốt: 'Sao nó có thể xuất hiện tại đây?'

Xác chết của một con cá voi lưng gù được phát hiện giữa rừng rậm nhiệt đới Amazon thuộc khu vực Brazil. Con cá dài 11 mét, nặng 10 tấn nằm trên nền đất của cánh rừng cách bờ biển khoảng 15 mét. Nguyên nhân cái chết cũng như việc tại sao con cá lại vào được tận trong rừng vẫn là một câu hỏi với các nhà khoa học nước này.

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