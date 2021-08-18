Phát hiện tổ ong khổng lồ trên phiến đá, nhóm 'thợ săn' nhanh tay lấy về và sốc trước trọng lượng thực

Một nhóm thợ lấy mật ong đã phát hiện ra tổ ong Khoái (danh pháp khoa học: Apis dorsata) hay ong mật khổng lồ Đông Nam Á nằm trên một phiến đá. Sau khi cắt về đem cân thì cả nhóm rất bất ngờ khi cả phấn và mật của tổ này lên đến 40kg.
Đời Sống 07:20 18/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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