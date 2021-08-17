Phát hiện tổ của loài sinh vật ĐÁNG SỢ trên cây cao, NGUY HIỂM thế nào mà dân làng không ai dám đến gần để gặt lúa?

Ong cắn lá loài ong cực kỳ hung hăng và là 1 trong những loài ong nguy hiểm nhất trên cây. Chúng chỉ cần nhìn thấy đối tượng mục tiêu ở xa 300 - 400m là đã tấn công nên dù lúa đã chín vàng nhưng nhiều dân làng không dám đến gần thu hoạch.

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