Phát hiện tiếng động lạ phát ra từ chiếc ghế sofa, người phụ nữ tiến lại gần kiểm tra thì muốn té xỉu vì thấy thứ bên trong

Người phụ nữ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ chiếc ghế sofa nên đã nhờ người đàn ông hỗ trợ. Khi anh ta đến và tháo tấm màn đang phủ trên chiếc ghế thì phát hiện 3 con rắn đang nằm bên trong.
Đời Sống 23:55 11/09/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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