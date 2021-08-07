Phát hiện 'quái vật' siêu to khổng lồ dưới sông, hành động của người đàn ông khiến nhiều người sốc nặng

Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người đang di chuyển bằng thuyền trên một dòng sông. Bất ngờ thay, cả nhóm phát hiện một con rắn khổng lồ đang bơi dưới làn nước. Tuy nhiên, thay vì bỏ chạy hay để mặc con vật to lớn thì người đàn ông trong nhóm lại có hành động khiến bao người kinh sợ.

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