Phát hiện một bé trai bị mắc kẹt đầu vào song sắt trên tầng 2, hàng trăm người lao vào giải cứu và cái kết

Đoạn video được ghi lại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào hôm 10/9 vừa qua. Hình ảnh cho thấy, một cậu bé lơ lửng ngoài cửa sổ do đầu bị mắc kẹt vào song sắt an ninh trên tầng 2 đang được mọi người tìm cách giải cứu.

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