Phát hiện hóa thạch cá voi 4 chân lưỡng cư 43 triệu năm tuổi ở sa mạc phía tây Ai Cập, những điều bí ẩn đang dần hé lộ về loài sinh vật này

Một nhóm nghiên cứu đã phát hiện hóa thạch 43 triệu năm tuổi của loài cá voi 4 chân lưỡng cư tại sa mạc phía tây Ai Cập. Loài cá voi cổ mới phát hiện có tên Phiomicetus anubis.
Đời Sống 08:03 05/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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