Phát hiện hai cậu bé đi chơi giữa lúc giãn cách xã hội, chú công an 'hỏi thăm' nhưng bị sốc bởi hành động của một trong hai

Một chiến sĩ công an đang đi trên đường thì phát hiện hai cậu bé chở nhau trên chiếc xe đạp. Khi gọi lại hỏi, hai cậu bé bảo mình đang đi chơi dù khi ấy xã hội đang thực hiện giãn cách. Bỗng nhiên, một cậu bé tháo chạy để lại bạn mình trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Đời Sống 17:10 15/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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