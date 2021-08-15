Phát hiện chiếc túi phát ra âm thanh lạ, người đàn ông vội vàng cầm lấy trước khi nó rơi vào máy xử lý rác và cái kết bất ngờ

Âm thanh phát ra từ túi rác đó chính là một chú mèo, nhờ sự tinh ý của người đàn ông mà chú mèo đã được cứu sống. Nhanh chóng, sự việc đã được đông đảo người dùng mạng tán dương, nhất là những người yêu mèo.

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